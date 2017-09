Ohne Führerschein: Polizei greift Autofahrerin in Bollendorf mit vier Promille auf

Alkohol-Test (Symbolbild). Foto: Uli Deck

(Bollendorf) Die Sängerin Amy Winehouse ist 2011 mit 4,16 Promille an Alkoholvergiftung gestorben. Was das mit Bollendorf zu tun hat? Dort griff die Polizei am Freitagnachmittag eine 40-jährige Frau auf, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von über vier Promille ergab.