Old- und Youngtimer-Teffen: Freunde des alten Blechs treffen sich in Bitburg

„Wir sind zwar aus Mainz, dürfen wir aber trotzdem mit unseren Opel GT´s zum Treffen „Mobiles Kulturgut Eifel“ am Sonntag kommen?“, lautete die Frage an Heiko Müller, Veranstalter und Mitorganisator des Old- und Youngtimertreffens Mobiles Kulturgut Eifel in der vergangenen Woche. Die Antwort war ein klares „Ja, natürlich gerne und unbedingt“, so Heiko Müller.Trotz schlechter und ungünstiger Witterungsbedingungen kamen zahlreiche Besitzer und Liebhaber von Old- und Youngtimern ins Industriegebiet auf Merlick in Bitburg. Das übertraf die Erwartungen der Veranstalter. Bereits am frühen Morgen fanden sich weit mehr als 100 Teilnehmer und Besucher ein. Bis zum frühen Nachmittag waren es dann gut doppelt so viele, so dass Pommes und Braturstvorräte knapp wurden.Zu sehen gab es nicht nur Unikate wie einen Audi 100 C3 mit Wohnwagenaufbau, den Saab 900 Toppola Wohnkabinen, oder den Ford Galaxie GT 428 von 1968 aus der Trierer Filmproduktion „City Royal“, sondern auch seltene Alltagsklassiker wie einen zweitürigen VW Jetta II gebaut Ende der achtziger Jahre.Die Veranstaltung, die zu den ersten Open-Air-Oldtimer-Veranstaltungen des Jahres in der Region zählt, kam bei Publikum und Teilnehmern gut an und zeigte einmal mehr, dass das Interesse an dem alten Blech ungebrochen ist.