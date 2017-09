Phosphorgranate bei Bauarbeiten in Irrel gefunden

(Irrel) Ein zischendes Geräusch und Rauch: Arbeiter haben am Dienstagmittag bei Baggerarbeiten an der Kreuzung der Haupstraße und der Ewerhardstraße in Irrel ein Phosphor-Granate gefunden.