Der 42-jährige Alwin Sonnen aus Nattenheim sei laut Polizei letztmalig am Samstag, 3. September, im Stadtgebiet von Bitburg im Bereich des „Kaufland“-Supermarkts gesehen worden. Er ist groß und schlank. Zuletzt bekleidet dürfte der Vermisste mit einer schwarzen Jeans und einer braunen Jacke gewesen sein. Weiterhin dürfte er einen Rucksack mit sich geführt haben. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand oder sogar in hilfloser Lage befinden, so die Polizei. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Wittlich unter 06571/9500-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.