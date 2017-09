Prost! Bitburger stoßen auf ihre Brauerei an - 200-Jahr-Feier an der Braustätte (Fotostrecke)

Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Veranstaltung am Sonntagmorgen um 11 Uhr mit Begrüßungsreden der als „A-Team“ angekündigten Geschäftsführung mit den drei Geschäftsführern Stephan Fahrig, Axel Dahm und Jan Niewodniczanski eröffnet.In ihren Reden richteten alle drei einen besonderen Dank an alle Mitarbeiter, die diese Veranstaltung aus eigener Kraft und mit hoher Kreativität auf die Beine gestellt haben. „Auf den ersten Blick meint man oft, es seien die Marken und Produktionsstätten, die ein Unternehmen ausmachen. Dabei vergisst man aber, dass es die Menschen, die Unternehmer mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, die erfolgreiche Marken, tolle Produkte und effiziente Produktionsstätten schaffen“, sagte Stephan Fahrig in seiner Rede, die von regem Applaus des Publikums begleitet wurde.Das Außengelände der Braustätte Bitburg-Süd bietet an diesem Sonntag das Ambiente eines überdimensionalen Biergartens. Auf vier Bühnen finden ohne Unterbrechung nach einem Frühschoppenkonzert musikalische Unterhaltungseinlagen mit Musikvereinen aus der Region, dem Brauerei-Chor und auf der Craftwerk-Bühne mit Live-Musik von Emree Kavas und Elastiq statt. Speziell für Familien mit ihren Kindern hatte die Brauerei eine Kindererlebniswelt mit einer mobilen Kletterwand und Spielepark aufgebaut.Reges Interesse fanden die Brauereiführungen bei laufender Produktion, die es in dieser Form seit Bestehen der Markenerlebniswelt nicht mehr gibt. Bis zu 150 Besucher standen auch am späten Nachmittag noch Schlange, um daran teilzunehmen.Bei den Führungen wurden nicht nur die einzelnen Prozesse und Qualitätskontrollen erläutert. An den Fenstern zu den Abfüllproduktionsanlagen standen die Besucher in Zweierreihen, um einen Blick auf die laufende Produktion zu erhaschen.Die Jubiläumsfeier entpuppte sich als ein gelungenes und gut organisiertes Event. Auch die Preisgestaltung war familienfreundlich. Mancher Besucher wünschte sich sogar, dass die Bitburger Brauerei ein Fest in ähnlicher Dimension in gewissen Abständen wiederholen würde.