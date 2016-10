Prozess: Koch soll Ehefrau mit 20 Zentimeter langer Klinge in Bauch gestochen haben

Hier ist die Welt noch in Ordnung, könnte man meinen, wenn man durch den kleinen Eifelort fährt, der gestern am Amtsgericht Bitburg zur Sprache kam. Ist sie aber nicht, wenn sich in der 100-Seelen-Gemeinde diesen Sommer tatsächlich solch ein brutales Verbrechen abgespielt hat, wie es Staatsanwalt Stefan Buch mit der Anklageschrift verlesen hat.

Angeblicher Beziehungsstreit

Ein angeblicher Beziehungsstreit soll dort an einem Juliabend ein blutiges Ende genommen haben. Seitdem sitzt der Ehemann und Vater einer achtjährigen Tochter in Untersuchungshaft. In Handschellen wurde der hagere und ergraute 59-Jährige, der lange Zeit als Koch und Küchenchef gearbeitet hat, gestern beim Prozessbeginn in den Sitzungssaal des Amtsgerichts Bitburg geführt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Freiheitsberaubung verantworten."Sie haben am Abend des 24. Juli gemeinsam mit ihrer Frau Alkohol getrunken", sagt Staatsanwalt Stefan Buch. Im Verlauf des Abends soll es zum Streit zwischen dem 59-Jährigen und seiner zweiten Ehefrau gekommen sein. "Sie ist im gleichen Alter wie meine beiden Töchter aus erster Ehe", hatte der Angeklagte zum Beginn der Verhandlung zur eigenen Person zu Protokoll gegeben. Mit dieser sehr viel jüngeren Frau, der er das Studium finanziert habe, wie er sagt, hat er eine gemeinsame Tochter im Alter von acht Jahren. Auch das kleine Mädchen soll an dem Abend im Familienhaus gewesen sein und dazu noch entscheidende Rolle gespielt haben. So soll sich die Tat laut der Anklageschrift zugetragen haben:Als der Streit zwischen Mann und Frau eskalierte, soll der ehemalige Küchenchef ein Messer in die Hand genommen und es seiner Frau in den Bauch gerammt haben. Danach, so steht es in der Anklageschrift, habe er ihr mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin die Frau mit dem Hinterkopf gegen ein Regal geknallt sei. Sie soll später mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein: einer Stichwunde im Bauchraum, wobei keine inneren Organe verletzt worden sein sollen, die aber operativ behandelt wurde, sowie einer acht Zentimeter langen Platzwunde am Hinterkopf, die genäht werden musste.Doch bis die schwer verletzte Frau endlich behandelt werden konnte, sollen sich in dem Familienhaus noch weitere dramatische Szenen abgespielt haben. Denn der 59-Jährige soll ihre Flucht aus dem Haus verhindert haben. Ihr Handy, mit dem sie die Polizei habe rufen wollen, soll er auf dem Boden zertrümmert und die Verletzte im Badezimmer eingesperrt haben. Doch währenddessen soll sich die achtjährige Tochter aus dem Haus geschlichen haben, um eine Nachbarin zu alarmieren. Aber bis endlich ein Notruf abgesetzt werden konnte, verstrich angeblich noch weitere Zeit, in der das mutmaßliche Opfer durch ein Fenster und über den Balkon versucht haben soll, zu entkommen.Doch der 59-Jährige habe sie draußen erneut gefasst, wieder ins Haus geschleppt und eingesperrt, heißt es in der Anklageschrift. Aufgegeben, und seine verletzte Frau endlich aus dem Haus flüchten lassen, habe er erst, als sich seine Tochter gemeinsam mit der Nachbarin dem Haus genähert und bemerkbar gemacht haben soll."Das ist alles nicht so schlimm, wie es in der Anklageschrift dargestellt wird", sagt Cornelius Schumann, Verteidiger des 59-Jährigen. Der mutmaßliche Täter habe nach wie vor Kontakt zu seiner Ehefrau, "aber man kann eine Beziehung nicht kitten, wenn man im Gefängnis sitzt." Sein Mandant, sagt Schumann, werde die Aussage nicht verweigern und sich beim nächsten Verhandlungstermin am Dienstag, 11. Oktober, der um neun Uhr beginnt, zu den Vorwürfen einlassen.