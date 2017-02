Räuber überfallen Kreissparkasse in Oberkail und flüchten unerkannt

(Oberkail) Zwei Männer haben am Mittwochmorgen die Filiale der Kreissparkasse in der Wittlicher Straße in Oberkail überfallen. Sie entkamen mit einem Geldbetrag in fünfstelliger Höhe.