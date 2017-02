Ralf Olk will Bürgermeister in Bitburg werden

Für ihn ist es Zeit, sich zu verändern, noch mal was Neues zu wagen. Seit fast 20 Jahren leitet Ralf Olk das Youtel auf dem Bitburger Flugplatz. Das Jugendhotel - 220 Betten, 25 Mitarbeiter, 30.000 Übernachtungen pro Jahr - hat er mitbegründet. "Das ist meine große Leidenschaft, ich mache das gerne, aber ich muss das nicht bis zum Rentenalter machen", sagt Olk.



Vor 30 Jahren ist der gebürtige Gilzemer nach Bitburg gezogen, hat geheiratet und ein Reisebüro aufgebaut, das er vor Jahren an einen neuen Inhaber übergeben hat. So würde er es auch mit dem Youtel machen, wenn er denn zum Bürgermeister gewählt werden sollte.

Olk tritt an, um zu gewinnen. "Ich habe bereits mit meinen Miteigentümern im Youtel gesprochen, um einen guten Weg zu finden, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern."

Warum er Bürgermeister werden will? "Ich lebe in dieser Stadt und verfolge mit großem Interesse, was hier passiert, wo es Probleme gibt, was läuft und wie es läuft", sagt Olk und ergänzt: "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mich mit meiner Erfahrung und meinen Fähigkeiten in der Stadtpolitik einzubringen."

Er ist parteilos, hat sich bisher noch nicht kommunalpolitisch engagiert. "Ich habe schon einige Ehrenämter, da muss man seine Grenzen kennen", erklärt Olk, warum er noch nie für den Stadtrat kandidiert hat. Er ist unter anderem im Vorstand des Deutschen Fachverbands für Jugendreisen, Gründer und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Junge Eifel, engagiert sich im Tourismusausschuss der Industrie- und Handelskammer Trier und ist seit 2002 im Verwaltungsrat der Katholischen Kirche in Bitburg.



Was die Kommunalpolitik angeht, hat Olk für sich entschieden, dass das nicht neben seinen anderen Ehrenämtern geht, sondern nur, wie er sagt "ganz oder gar nicht". Und die Chance dazu, sieht er jetzt, wo im Herbst - Wahltag ist der 24. September - ein neuer Bürgermeister gewählt wird. "Würde ich jetzt anfangen, einige meiner Ehrenämter aufzugeben, versuchen, mich in den Stadtrat wählen zu lassen, mich dann dort eine Legislatur engagieren und dann erst im Anschluss mich um das Bürgermeisteramt bewerben, wäre ich einfach zu alt", sagt Olk. Er traut sich den Job zu.



Für ihn geht es nun darum, die 200 Unterschriften von Unterstützern zu sammeln, die er als unabhängiger Bewerber braucht - und: Olk will mit allen Fraktionen sprechen, in der Hoffnung, dass auch die ein oder andere politische Gruppierung sich hinter ihn stellt.

Leicht schätzt er es nicht ein, gegen den Amtsinhaber als Herausforderer ins Rennen zu ziehen. Aber Olk ist zuversichtlich: "Ich kann das schaffen."