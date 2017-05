Reifen am Anhänger geplatzt: Auto überschlägt sich auf der B 257

Foto: Markus Angel

(Niederweis) Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos sind bei einem Überschlag am Montagabend unverletzt geblieben. Am Wagen und am den Unfall auslösenden Anhänger entstand hingegen Totalschaden.