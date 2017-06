Zu dem Unfall kam es am Nachmittag in der Nähe der Ausfahrt nach Eßlingen. Dort kippte aus bisher noch ungeklärter Ursache ein mit Roggenmehl beladener Silozug in einer Baustelle um. An der Unfallstelle staut sich der Verkehr in beiden Richtungen. Die Bergung wird längere Zeit in Anspruch nehmen, ein Spezialkran wurde angefordert. Die Lage der Unfallstelle in einer Baustelle erschwerte den Einsatzkräften die Anfahrt.Das DRK ist angerückt, um die bei Hitze im Stau stehenden Autofahrer und die Rettungskräfte zu betreuen. Daneben sind auch Feuerwehren im Einsatz, um ausgelaufene Treibstoffe aufzunehmen. Die Polizei ist dabei, den Verkehr umzuleiten. Autofahrer sollten den Bereich meiden.