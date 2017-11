Schießübungen von Mutters Balkon aus - Bitburger Gericht verurteilt 21-Jährigen

Versuchte schwere Körperverletzung in sechs Fällen, fünfmal gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung in sechs Fällen: Die Anklage von Staatsanwalt Christian Hartwig vor dem Bitburger Jugendschöffengericht hat es in sich. Daraus werden am Ende zehn Monate Jugendstrafe für den 21-Jährigen auf der Anklagebank.Der junge Mann aus Speicher hatte in seinem Heimatort vom 13. bis 17. September 2016 für Schrecken gesorgt und kann nun froh sein, dass es bei Sachschäden blieb. Auch der Trierische Volksfreund berichtete seinerzeit von den "Anschlägen": Stahlgeschosse vom Kaliber vier Millimeter, abgeschossen aus einer Gasdruckpistole, zischten durch Speicher. Getroffen wurden zunächst vier Autoscheiben auf der L 39, darunter das Seitenfenster eines Schulbusses. Einige der Scheiben platzten, andere wiesen steinschlagartige Einschläge auf.Der Busfahrer berichtet von ausbrechender Panik unter den Jugendlichen im Bus, nachdem die Scheibe mit lautem Knall zersplittert war.Einer Spaziergängerin, die mit ihrem Hund auf dem Seitenweg der L 39 unterwegs war, sausten zwei Stahlkugeln nah am Kopf vorbei. "Eine war unter einem Meter entfernt, ich spürte den Luftzug", sagt die Frau gestern als Zeugin. Auch im nächtlichen Schulzentrum und in einer Garage schlugen Geschosse ein und hinterließen Sachschäden. Was treibt einen ausgelernten Handwerker in fester Stellung dazu, vom Balkon der elterlichen Wohnung aus auf vorbeifahrende Autos und eine Passantin zu schießen - auch wenn dies "nur" mit einer frei käuflichen Gasdruckwaffe geschieht? Die Frage des Vorsitzenden Richters Udo May kann der grundsätzlich in allen Punkten geständige Angeklagte nicht beantworten. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich über mich selber schockiert bin. Heute tut es mir schrecklich leid, so was werde ich nie wieder machen", sagt der junge Mann.Die Waffe habe er von einem Bekannten als Ausgleich für eine Geldschuld erhalten - "das war so ein kompletter Satz mit Pistole, CO2-Druckkapseln und Stahlkugeln". Dann sei er mit den Sachen allein zu Hause gewesen, dazu ein paar Tage Urlaub und Langeweile. "Da habe ich angefangen zu schießen, zunächst auf Tannenzapfen, dann auf Autofenster. Aber ich wollte niemanden treffen", sagt der 21-Jährige. Auch nicht die Spaziergängerin, da habe er doch nur auf Tannenzapfen gezielt. Diese Aussage nehmen ihm Richter und Staatsanwalt aber nicht ab, denn "so tief hängen Tannenzapfen nicht".Nun greift Verteidiger Edgar Haubrich ein und erklärt die Topografie aus der Balkonperspektive an der L 39. Sein Mandant könne sehr wohl nur auf Tannenzapfen gezielt haben. Ungeklärt bleibt auch die Frage, ob bei den Schießereien noch jemand auf dem Balkon war. Ermittlungen der Polizei waren übrigens nicht erforderlich: Nach dem 17. September ging der Angeklagte auf Montage, das Schießgerät versteckte er in der Wohnung, wo es von der Mutter gefunden wurde. Die Schüsse waren ohnehin schon Tagesgespräch im Ort. Auch einem Bekannten hatte der Angeklagte von seinen Taten berichtet. Dieser junge Mann als Zeuge: "Der war nicht stolz darauf, dass er den Bus getroffen hatte, sondern von sich selber geschockt."Auf der Positivseite ist zu verbuchen: Der Angeklagte hat sich bei allen Betroffenen persönlich entschuldigt und mit der Begleichung der Sachschäden begonnen. Negativ fällt eine zurückliegende Betäubungsmittelaffaire ins Gewicht. "Wir kennen uns ja schon", hatte ihn deshalb Vorsitzender May bei Sitzungsbeginn begrüßt.Dennoch verhängt die Kammer das von Verteidiger Haubrich erbetene milde Urteil, das aber auch dem Strafantrag von Staatsanwalt Hartwig entspricht: Zehn Monate Jugendstrafe, die zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Hinzu kommt eine Woche Jugendarrest.Das Urteil ist rechtskräftig.