Schnaps, Rasenmäher und Hirschsalami - Bitburger Beda-Markt startet (Fotostrecke)

Der Bitburger Bürgermeister Joachim Kandels und der Landtagsabgeordnete Michael Billen probieren ein Schnäpschen beim Hofladen Arens, ein paar Meter weiter stößt der Oberemmeler Winzer Alois Kirchen mit Landrat Joachim Streit und dem Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder mit einem Glas Wein an. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken bleibt lieber bei Traubensaft, es ist ja Fastenzeit. Wieder einige Meter weiter informiert sich das Ehepaar Bujara über Systeme zur privaten Aufbereitung von Trinkwasser.Sie alle sind gekommen, um den Beda-Markt zu eröffnen, bei dem im Laufe des Wochenendes mehrere Zehntausend Besucher erwartet werden. Am Freitag um 11 Uhr fiel der Startschuss: TV-Redakteurin Dagmar Schommer plaudert in einer Podiumsdiskussion mit Kandels, Angelika Thielen von der Bitburger Braugruppe, Andreas Theis vom Vorstand der Volksbank Eifel und dem Gewerbevereinschef Edgar Bujara nicht nur über die Entwicklung des Beda-Markts – mit neuem Konzept für die Autoausstellung und der Idee eines E-Bus?shuttles nach Fließem für die Landwirtschaftsausstellung –, sondern auch über Sparen in Zeiten des Niedrigzinses, das Engagement der Bitburger Brauerei in der Region und die Entwicklung der Stadt.Ein Applausometer, mit dem Schommer die Stimmung im Saal in Bezug auf die Bit-Galerie misst, fällt lautstark für das Projekt aus, „haben Sie die alle bestochen?“, fragt Schommer. Bujara gibt Tipps für den Autokauf: Thielen empfiehlt er spontan ein Cabriolet, Theis ein sportliches Coupet. Bei Kandels schüttelt er bedauernd den Kopf: „Für eine Familie mit fünf Personen wird ein Coupet nicht hingehen. Ihnen empfehle ich einen Siebensitzer.“ Den hat der Bürgermeister bereits.Nach der Gesprächsrunde geht’s ins Handwerkerzelt. Insbesondere die kulinarischen Stände sind sehr beliebt. Es werden Schnaps, Wein und Wasser, aber auch Dipps, Torte und Hirschsalami gekostet.Alois Kirchen und seine Frau sind seit 30 Jahren mit ihrem Stand dabei. Inzwischen kennt er seine Kunden. „Der Landrat trinkt gene einen Grauburgunder“, verrät er. „Stimmt“, bestätigt der lachend. „Aber sein Rotling ist auch ein schöner Sommer-Terrassen-Wein“. Kirchen besucht den Beda-Markt nicht nur als Aussteller, am Samstagabend spielt er mit seiner Band Unplugged Gang als Vorgruppe zu Erich and the funky Money Rollers im Gastrozelt.Aber nicht nur zu essen und trinken gibt es im Zelt, Katrin Bujara testet einen Fahrsimulator, den die Polizei mitgebracht hat, andere lassen sich die neusten Modelle von Rasenmähern und Staubsaugern zeigen und die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Südeifel und Arzfeld schießen lustige Fotos für einen Facebook-Wettbewerb. „Die Stimmung ist gut und die Händler sind gerüstet“, fasst Kandels zusammen. „Getreu dem Motto Sehen-Erleben-Informieren kann jeder jetzt den Beda-Markt genießen.“