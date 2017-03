Schuppen und landwirtschaftliche Geräte brennen komplett ab

Nach vorliegenden Informationen wurde ein Großaufgebot an Feuerwehren am Freitagabend gegen 17.50 Uhr alarmiert. Bei Bollendorf stand ein Schuppen, in dem landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, in Flammen. Als schwierig erwies sich der Anfahrtsweg für die Feuerwehr, da es nur einen Zufahrtsweg zum Brandort gab.



Unter schwerem Atemschutz begannen umgehend die Löschmaßnahmen mit mehreren Strahlrohren. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert werden.



Der Schuppen und die dort gelagerten Gerätschaften brannten komplett ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens standen am Abend noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bollendorf, Bärdorf, Kruchten, Nussbaum, Ferschweiler, Ernzen, Irrel und die Feuerwehr aus dem luxemburgischen Berdorf sowie DRK und Polizei.