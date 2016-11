Schwere Bombenangriffe auf Bitburg und Trier zur Weihnachtszeit: Film "Wintersturm" bald auf DVD

Bitburg/Trier. Erst wurde der Film im Trierer Kino Broadway gezeigt und wenige Tage später dann im Bitburger Haus Beda. Und in beiden Fällen war die Resonanz positiv. "Dass der Film so gut ankommen würde, damit habe ich nicht gerechnet", sagt Edmund Bohr. Der in Bitburg-Stahl lebende Filmemacher hat eine Dokumentation über die schweren Bombenangriffe auf Bitburg und Trier im Winter 1944/1945 gedreht.Mit Hilfe von 3D-Animation und unter Verwendung teilweise bislang unveröffentlichter Originalaufnahmen hat Bohr die Ereignisse um Weihnachten 1944 rekonstruiert. Erzählt werden die Ereignisse dabei unter anderem aus Sicht der Bomberbesatzung, aber auch anhand eines fiktiven Briefverkehrs zwischen zwei jungen Menschen, die sich in den Wirren des Weltkriegs ihre Erlebnisse schildern.Der Film sei zwar keine historisch genaue Dokumentation, so Manfred Kottmann, Leiter des Hauses Beda, aber wirklich gut gemacht. "Er spricht unheimlich die Gefühle an", sagt Kottmann, "was ich bei einem Film dieser Art bislang noch nicht erlebt habe." Und richtig bewusst geworden sei ihm das erst, als er den Film bei der Bitburger Premiere zum ersten Mal komplett gesehen habe.Rund 200 Zuschauer waren allein im Haus Beda dabei, und auch die Vorstellung im Trierer Broadway war gut besucht. Und damit auch diejenigen den anderthalbstündigen Film sehen können, die bei den Vorführungen nicht dabei waren, soll der Film demnächst auch als DVD erscheinen. Voraussichtlich ab Anfang Dezember wird er laut Bohr unter anderem im Haus Beda sowie in der Trierer Buchhandlung Mayersche Interbook erhältlich sein. Darüber hinaus sei geplant, den Film auch Schulen als Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen. uhe