Schwerer Unfall auf der B 51 am Helenenberg - Vollsperrung - Stau in beide Richtungen

(Helenenberg) Auf der B 51 ist es zwischen Bitburg und Trier auf Höhe Helenenberg zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos sind nach bisherigen Informationen frontal zusammengestoßen. Die Bundesstraße ist in beide Richtungen gesperrt.

Zwischen Meilbrück und Helenenberg gilt in beide Richtungen Vollsperrung. Der Grund: Dort ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem nach bisherigen Kenntnissen zwei Menschen in ihren Autos eingeklemmt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind beide offenbar schwer verletzt worden.



Die Rettungsarbeiten sind in Gange. Eine Umleitung erfolgt über die U10/U12 ab Helenenberg über Eisenach/Irrel B 257 Richtung Bitburg und umgekehrt. Mehr Infos in Kürze.