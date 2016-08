Schwerer Unfall auf der K5 bei Ammeldingen an der Our - Motorradfahrer stirbt an seinen Verletzungen

Foto: Polizei

(Ammeldingen an der Our) Nach einem Unfall zwischen Gentingen und Ammeldingen an der Our ist am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der K 5 ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Der Motorradfahrer starb noch im Krankenhaus an seinen Verletzungen.