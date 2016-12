Sexueller Übergriff auf 17-Jährige in Regionalbahn - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der Vorfall ereignete sich bereits vor einer Woche am Montag, dem 19. Dezember, wie die Bundespolizei erst jetzt mitteilt. Demnach sei die 17-jährige Bahnreisende während der Fahrt vom 28-Jährigen angesprochen worden. Der Mann habe sich vor die Schülerin gestellt und ihr unmissverständliche Avancen gemacht, die diese energisch zurückgewiesen habe. Von den Zurückweisungen unbeeindruckt, habe der Mann seine Annährungsversuche fortgesetzt, die junge Frau am Oberschenkel berührt und im weiteren Verlauf an die Brust gefasst.



Die 17-Jährige wehrte sich laut Polizei unnachlässig gegen die Übergriffe und stieß den Mann mehrmals von sich weg. Schließlich habe dieser von der Frau abgelassen und sei in Auw an der Kyll (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ausgestiegen.



Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung ermittelte die Bundespolizei den Tatverdächtigen und nahm ihn am Freitagmittag in seiner Wohnung in Bitburg fest. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Trier.