Sirenen heulen wieder in Bitburg: Feuer in der Nacht und Fehlalarm am Vormittag

Foto: Moeris Christian

(Bitburg) In Bitburg heulen am Montagvormittag mal wieder die Sirenen: Nach Volksfreund-Informationen ein Fehlalarm, den ein Brandmelder im Edeka-Einkaufszentrum ausgelöst haben soll. Doch die Sirenen in der Nacht waren kein Fehlalarm.