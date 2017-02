So sieht die Volksbank Eifel der Zukunft aus

SICHERER KURS AUF STüRMISCHER SEE

Bitburg Kleine Bankfilialen, in denen ein Berater hinter dem Schalter sitzt und Überweisungen für Kunden ausfüllt, sind ein Auslaufmodell. "Solche Geschäftsstellen haben im Schnitt noch fünf bis sechs Kunden am Tag", sagt Andreas Theis, Vorstand der Volksbank Eifel. Vor zehn Jahren seien es noch mehr als doppelt so viele gewesen.Sein Vorstandskollege Michael Simonis erklärt: "Schon heute erledigen mehr als die Hälfte unserer Kunden ihre Basisgeschäfte digital." Tendenz steigend.Geldautomaten sowie Online- und Mobile-Banking haben für viele die klassischen Filialen überflüssig gemacht. Für die Bank heißt es nun, den Spagat zu schaffen, den traditionellen Kunden ebenso gerecht zu werden wie der wachsenden Gruppe der Online-Banking-Nutzer.Das ist nicht die einzige Herausforderung. Der Markt ist angespannt. Mit Geldverleihen lässt sich bei Niedrigzinspolitik schwer Geld verdienen, Sicherungsmechanismen, die für Großbanken entwickelt wurden, gelten auch für die regionalen Institute - und binden Personal. Es sind Herausforderungen, denen die Volksbank Eifel auch mit der Stärke, die sie durch die Fusion 2016 gewonnen hat, besser begegnen kann. Es sind höhere Kredite möglich, und Mitarbeiter können sich spezialisieren und so kompetenter zu Themen wie Vererben oder Vermögensaufbau beraten.Beratung ist für die Volksbank ohnehin der Dreh- und Angelpunkt des eigenen Profils. Und die soll weiter ausgebaut werden - und zwar umfassend, persönlich und auf den einzelnen Kunden abgestimmt. "In der Beratungsqualität sehen wir unseren entscheidenden Marktvorteil im Vergleich zu den vielen Online-Banken", sagt Simonis.Die Antwort darauf, wie Beratung bei fortschreitender Digitalisierung aussehen kann, heißt bei der Volksbank "VR Eins". Das ist der Name der etwas anderen Filiale, die 2015 als Pilotprojekt in Bitburg gestartet ist: kein Schalter, kein Bargeld, aber vier Berater, die in modern gestalteten Räumen von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend für die Kunden per Mail, Handy-Nachricht, in Form von Videokonferenzen oder persönlich vor Ort bereitstehen. Jeder Kunde hat einen persönlichen Ansprechpartner, von dem er rundum beraten wird - ob Geldanlage, Immobilienkauf, Kredit oder Altersvorsorge. Dazu schalten die Berater der "VR eins"-Filiale bei Bedarf über Videokonferenz die passenden Spezialisten aus der Zentrale ins Gespräch zu.Solche "VR eins"-Filialen sollen in den nächsten Jahren auch an den beiden weiteren Hauptstandorten der Volksbank Eifel entstehen: in Prüm und Gerolstein. So will die Volksbank nicht nur in den weiteren Ausbau der Technik investieren, sondern dabei auch die persönliche Beratung für jene Kunden intensivieren, die ihre Basisgeschäfte wie Überweisungen längst digital erledigen und eine klassische Filiale gar nicht mehr brauchen. Aus der Fläche will sich die Bank keineswegs zurückziehen, aber die Filialen werden zunehmend auf zentrale Orte konzentriert. In welchem Umfang es dabei zu Schließungen kommt, steht noch nicht im Detail fest."Das Geschäftsstellen-Konzept 2020 ist gerade in der Mache", sagt Theis. Konkret geplant ist dieses Jahr bisher nur die Schließung der Zweigstelle in Rittersdorf. Eine Filiale, die kaum noch genutzt wurde, wie Simonis anhand von Frequenzanalysen deutlich macht: "Nur 17 Prozent aller Rittersdorfer Volksbank-Kunden haben ihre Filiale vor Ort genutzt." Entsprechend sei das Verständnis für die Schließung, die für Ende März geplant ist, auch groß. Es wird sicher nicht die letzte Filiale sein, die von der Landfläche verschwindet. Aber, betont Simonis, "dort, wo viel Frequenz ist, bleiben wir auch weiter präsent". Letztendlich entscheidet also der Kunde mit den Füßen.verzeichnet für 2016 - dem Jahr, in dem die Volksbank Bitburg und Volksbank Eifel Mitte zur Volksbank Eifel fusioniert sind - ein Wachstum auf ganzer Linie. Die Kundeneinlagen sind um fast vier Prozent auf gut eine Milliarde Euro gestiegen. Die Kredite sind um zwei Prozent auf 874 Millionen Euro gewachsen. Entsprechend ist auch die Bilanzsumme um zwei Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gewachsen. Die Bank zählt 341 Angestellte und 24 Auszubildende und unterhält ein Netz von 33 Filialen. Von den rund 114 000 Einwohnern im Geschäftsgebiet sind fast 36 000 Mitglied der Genossenschaftsbank - also mehr als jeder Dritte.