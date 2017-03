Spielende Kinder legen in leerstehendem Haus in Speicher Feuer

Foto: Agentur Siko

(Speicher) Zu einem Brand ist am Dienstagabend gegen 18.52 Uhr die Feuerwehr in Speicher ausgerückt. Jugendliche hatten nach bisherigen Informationen in einem leerstehenden Haus randaliert und schließlich ein Feuer gelegt.