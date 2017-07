Spitzenplatz in Rheinland-Pfalz: Beim Häuslebau ist Bitburg ganz weit vorne

Nirgendwo im Land gab es in den vergangenen zehn Jahren eine intensivere Wohnungsbautätigkeit als in Bitburg. Auf 1000 Einwohner gerechnet entstanden in der Stadt zwischen Anfang 2007 und Ende 2016 etwa 64 neue Wohnungen. Der Landesdurchschnitt liegt bei knapp 23. An zweiter Stelle landesweit liegt die Verbandsgemeinde Saarburg, wo je 1000 Einwohner 60 neue Wohnungen entstanden sind.



Ein Blick auf die sonstigen Werte in der Region zeigt, den Grund für die hohen Werte bei der Bautätigkeit, mit dem Bitburg und Saarburg auch Trier (28) und Städte im Rhein-Main-Neckarraum hinter sich lassen (Mainz: 34). Dieser ist eindeutig in der hohen Nachfrage aus Luxemburg zu suchen. Denn auch die Verbandsgemeinde Südeifel rangiert mit 51 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern landesweit mit ander Spitze. In der VG Bitburger Land liegt der Wert immerhin auch noch bei 40.



Auch langfristig betrachtet wächst Bitburg deutlich. Der Aufschwung begann Mitte der 80er Jahre – Anfang des Jahrzehnts war die Stadt sogar einige Jahre lang geschrumpft. Zwischen 1986 und 1996 wuchs die Zahl der Bitburger dann laut statistischem Landesamt von etwa 10?300 deutlich auf 12?700. Es folgte eine Phase der Stagnation: Zwischen 1996 und 2010 veränderte sich die Einwohnerzahl kaum. Seither aber beschleunigt sich die Entwicklung. Ende 2015 hatte die Stadt erstmals mehr als 14?000 Einwohner.



Entsprechend entwickelte sich auch die Wohnbebauung und die Zahl der Wohnungen in Bitburg. Ende 2016 gab es in der Stadt rund 3650 Wohngebäude, das sind 900 mehr als 30 Jahre zuvor. Die Zahl derWohnungen wuchs im gleichen Zeitraum um stolze 2100.



Glaubt man den Prognosen der Experten, die sich mit der Entwicklung der Bevölkerung auseinander setzen, so wird das Wachstum der Kreisstadt auch in den kommenden 20 Jahren anhalten. Ausgehend von 2013 – also dem Jahr auf dessen Grundlage die Prognose erstellt wurde – soll die Einwohnerzahl Bitburgs bis 2035 um 3,7 Prozent wachsen. Ein ebenso hohes Wachstum sehen die Statistiker für die Stadt Trier voraus. Für Wittlich wird sogar ein Plus von fünf Prozent vorhergesagt.