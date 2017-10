Spur des vermissten Neuerburgers führt nach Holland

Inzwischen geht die Kriminalinspektion Wittlich, die den Fall von der Bitburger Polizei übernommen hat, aber davon aus, dass Klein sich in den Niederlanden aufhält. Darauf ließen Geldabhebungen von dessen Konto am 13. Oktober schließen, teilt ein Mitarbeiter der Inspektion mit. Klein war am Freitag, 6. Oktober, gegen 11 Uhr zuletzt gesehen worden. Er hatte sein Zuhause in Neuerburg gegen 11 Uhr mit einem grauen Hyundai mit dem Kennzeichen „BIT-EK-36“ verlassen. Seine Familie hatte ihn kurz darauf vermisst gemeldet. Denn er befand sich in ärztlicher Behandlung. Suchtrupps wurden nicht losgeschickt, weil der Vermisste volljährig ist und daher frei verfügen darf, wo er hingeht. Die neuen Hinweise erhielt die Polizei in Reaktion auf die Presseveröffentlichung des TV und eine Suchmeldung der Familie im sozialen Netzwerk Facebook. Haben Sie den jungen Mann gesehen? Dann wenden Sie sich unter Telefon 06571/ 95000 bei der Kriminalinspektion Wittlich.