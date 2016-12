Stadt Bitburg beginnt im Frühjahr mit dem Verkauf von 19 Grundstücken

Die ersten Laternen entlang der neuen Straße wurden bereits errichtet, die noch fehlenden sollen Anfang 2017 folgen. Nach und nach nimmt das Erdorfer Neubaugebiet Auf der Acht Gestalt an. Derzeit laufen die Vermessungsarbeiten für die 19 Baugrundstücke.

„Wir gehen davon aus, Anfang 2017 die ersten Kaufverträge abschließen zu können“, sagt Werner Krämer von der Stadtverwaltung. Mit der Nachfrage sei die Stadt bisher sehr zufrieden, so Krämer. Und einzelne Kaufinteressenten seien bereits mit der konkreten Hausplanung zu Gange. Heißt: Im Frühjahr, wenn die ersten Grundstücke verkauft werden, kann dann auch gebaut werden.

Zwischen 75 bis 85 Euro pro Quadratmeter kostet das Bauland in Erdorf, womit die Preise der zwischen 450 und 760 Quadratmeter großen Grundstücke im Vergleich zum Bitburger Stadtgebiet oder aber den Stadtteilen Stahl und Masholder vergleichsweise günstig sind. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Erdorfer Neubaugebiet nicht von einem privaten und damit in erster Linie gewinnorientierten Träger erschlossen wird, sondern von der Stadt selbst. uhe