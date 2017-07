Still Collins und Band rocken beim Folklorefestival in Bitburg

Schließt man die Augen und verlässt sich ausschließlich auf seine Ohren, kommt der Verdacht auf, der Meister persönlich stünde auf der Bühne. Was Still Collins in ihrem gut zweistündigem Konzert mit „The very best of Phil Collins und Genesis“ in Bitburg abliefern, verdient Respekt. Die Stimmung im Zelt ist ausgelassen. Vor allem dann wenn Backgroundsängerin Katja Symannek und Sven Komp Songs wie „Easy lover“ von Phil Collins und Philip Bailey dem begeisterten und tanzenden Publikum präsentieren.Die Band liefert bei ihrem Auftritt in Bitburg eine perfekte Live-Performance ab. Hier wird nicht nur einfach gecovert, sondern eine erstklassige und unterhaltsame Bühnenshow in Bitburg präsentiert. Seit der Gründung im Herbst 1995 kann Still Collins auf weit über 1200 gespielte Konzerte zurückblicken und gilt als einer der Mitbegründer einer regelrechten Tributeband-Kultur in Deutschland, die seit ihrer Entstehung in den 90er Jahren einen kaum vergleichbaren Boom erlebt. Damals wie heute gilt: Selbst eingefleischte Fans des Originals tun sich schwer, einen akustischen Unterschied zwischen „Tribute“ und dem „Meister“ auszumachen, wenn Still Collins programmatisch auf die komplette musikalische Palette der Phil Collins- und Genesis-Musikgeschichte zurück blickt.Während etwa tausend Fans zu Still Collins rocken, vergnügen sich noch mal so viele Besucher bis tief in die Nacht auf dem Festplatz vor dem Zelt. Die Stimmung ist auch hier dank der angenehmen Temperaturen fröhlich und ausgelassen. Bei 22 Grad nach Mitternacht fühlen sich die Besucher bei frisch gezapftem Pils und gekühlten Weinen pudelwohl. Die Nacht verläuft ohne Zwischenfälle und Michael Ringelstein, erster Beigeordneter der Stadt Bitburg, bemerkt „An einen Freitagabend mit so vielen gutgelaunten Besuchern hier kann ich mich nicht erinnern.“