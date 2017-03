Streit ums Autozelt beim Beda-Markt

Wenn zwei sich streiten, freut sich nicht unbedingt ein Dritter. Denn nach dem TV-Vorbericht zum Beda-Markt, der auch die Preisverhandlung für das Autozelt thematisiert hat, landete eine "Richtigstellung" im Briefkasten der Lokalredaktion Bitburg. In diesem Schreiben beschwert sich der Zeltverleih Lenz, dass die Darstellung der Autohändler, die gegenüber dem TV erklärt hatten, dass sein Angebotspreis für die Auto-Zelte bereits 2016 und auch in diesem Jahr gestiegen sei, "absolut nicht der Wahrheit entspricht".Ob Wahrheit oder nicht: Die Autohändler haben sich in diesem Jahr für einen anderen Zeltverleiher entschieden. Sie werden ihre Modelle auf dem Beda-Platz am Wochenende in vier Zelten eines anderen Anbieters präsentieren. Dazu schreibt der Zeltverleih Lenz: "Ursache ist, dass wir alle Geschäftsbeziehungen zu einem involvierten Autohändler abgebrochen haben, nachdem es wegen dessen ungebührlichen Verhaltens zum völligen Zerwürfnis kam."Dabei soll dieses "Zerwürfnis" nach TV-Informationen aber gar nicht in den Preisverhandlungen für die Veranstaltungszelte, sondern in einem privaten Autokauf gründen. Aber das nur am Rande.Ferner erklärt der Zeltverleih: "Entgegen ihrem Bericht ist der Mietpreis 2016 im Vergleich zu 2015 sogar noch niedriger. Ihr Informant, der sich Preissteigerungen bastelt, sollte sich die Rechnungen zu Gemüte führen."Was sagt Edgar Bujara, Autohändler und Sprecher der Werbegemeinschaft Autowelt Bitburg, zur "Richtigstellung"? "Ich kann nur bestätigen, dass wir 2016 eine Preissteigerung von 25 Prozent zahlen mussten. Deshalb haben wir uns in der Gemeinschaft der Autohändler für einen anderen Anbieter entschieden."Doch der Zeltverleih Lenz hat für diese mutmaßliche "Preissteigerung" eine ganz andere Erklärung: "Die Preise sind nicht gestiegen, sondern nur unser Sponsoring mit Pagodenzelten ist weggefallen."Alles, was aufgebaut werden sollte, hätte also auch bezahlt werden müssen, sagt der Zeltverleiher. Auf Gratisleistungen hätten die Autoverkäufer beim Zeltverleih Lenz also in diesem Jahr verzichten müssen. Sie haben sich in jedem Fall für einen anderen Anbieter entschieden.