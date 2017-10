Betroffen sind etwa 2000 Haushalte in Biersdorf, Birtlingen, Brecht, Feilsdorf, Oberweis, Rittersdorf, Wiersdorf, Wißmannsdorf, Kyllburg, Malberg und St. Thomas gewesen. Das heißt: Etwa 5000 Personen saßen am Morgen im Dunkeln.



Zu der Störung kam es wohl wegen eines technischen Defektes an der Leitung zwischen Kyllburg und Bitburg. Das teilte eine Sprecherin des Stromversorgers Westnetz auf TV-Anfrage mit. Das Problem konnte aber laut der Mitarbeiterin schnell wieder behoben werden. Gegen 7.15 Uhr hätten die meisten Orte wieder Energie.



Nur zwei Stationen blieben nach Angaben von Westnetz noch länger ohne Strom. Sie wurden ab 10.55 Uhr per Aggregat versorgt.