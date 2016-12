Suche nach den Bakterien in betroffenen Eifelgemeinden geht weiter

Am Freitag wurden von den Verbandsgemeinde-Werken noch Proben in den Ortslagen Niersbach (Wasserwerk Meisburg) und Klausen (Wasserwerk Sehlen) gezogen. „Beide Proben waren in Ordnung“, sagt Karlheinz Hött, Werkleiter des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Mosel.„Das Abkochgebot ist aber noch nicht aufgehoben, weil wir heute noch weitere Proben ziehen werden.“ Dienstagabend sollen die erste Ergebnisse vorliegen.