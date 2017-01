THW Bitburg: Einsätze bei Unwetter am schlimmsten

Der Ortsverband Bitburg des Technischen Hilfswerks (THW) blickt laut dem stellvertretenden Ortsbeauftragten Joachim Weber auf ein verhältnismäßig ruhiges Jahr zurück. „Am schlimmsten waren die Unwettereinsätze im Juni, bei denen wir manchmal auch an verschiedenen Orten gleichzeitig im Einsatz waren“, sagt Weber im Gespräch mit dem TV. Dennoch hätte es 2015 im direkten Vergleich mehr Arbeit gegeben. 2015 sei der THW stark in die Errichtung von Notunterkünften für Asylbegehrende eingebunden gewesen, berichtet Weber. Die Zahl dieser Einsätze sei 2016 stark zurückgegangen. Insgesamt habe es 17 Einsätze mit rund 1000 Einsatzstunden gegeben.



Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm ein Einsatz in Luxemburg Ende Juli. Im Rahmen des Anrainerkonzepts sei der Ortsverband von der THW-Leitung nach Luxemburg geschickt worden, wo nach Gewittern und Starkregen eine Brücke weggespült worden sei und deshalb ein Steg errichtet werden musste. „Das war der erste Einsatz im Ausland seit langer Zeit“, sagt Joachim Weber, „ich erinnere mich daran, dass wir den letzten zuvor in Frankreich hatten – aber nicht mehr, wie lange das schon her ist.“



Die Planung eines neuen und gemeinsamen Katastrophenschutzzentrums für den Bitburger THW-Ortsverband und die Bitburger Feuerwehr kommt indes nur langsam voran. „Das Projekt ist noch in der Findungsphase, da gibt es einiges an Planungsbedarf. Wir gehen das mit der nötigen Geduld an“, sagt der Geschäftsführer der THW-Geschäftsstelle in Trier, Markus Haier. Er versichert: „Das Thema hat für uns eine hohe Priorität.“



Insgesamt hat der Ortsverband des THW in Bitburg 80 Mitglieder, die alle ehrenamtlich tätig sind. Etwa die Hälfte der Mitglieder sei einsatzbefähigt, die anderen zu jung oder gesundheitlich nicht fit genug, sagt Joachim Weber. Der Ortsverband Bitburg ist einer von 668 THW-Ortsverbänden bundesweit. Insgesamt engagieren sich deutschlandweit 80?000 Helfer für den THW. thw-bitburg.de