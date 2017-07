Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung wurde am Samstagabend die Feuerwehr Neuerburg nach Übereisenbach gerufen. Anwohner hatten eine verletzte Waldohreule in ihrem Garten aufgefunden. Der Vogel konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfliegen.



Die alarmierte Feuerwehr rettete das Tier. Sie brachte den Vogel zur Untersuchung zu einem Tierarzt und anschließend zum Wildtierzentrum nach Wiltingen. Dort bestätigten die Pfleger einen guten Allgemeinzustand des Tieres und nahmen es in Obhut.



Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa viereinhalb Stunden.