Tragischer Unfall auf der B50 vor 4,5 Jahren: Amtsgericht Bitburg verwarnt Berufskraftfahrer mit Geldstrafe

Ein Lastwagenfahrer, der im März 2012 von der B50 nach links in Richtung Metterich abbog, hatte einen damals 19-Jährigen Motorradfahrer übersehen, der ihn von hinten-links überholen wollte. Der Motorradfahrer krachte mit seiner Maschine in den Lastwagen und verlor bei dem Unfall auf der B50 zwischen Bitburg und Spangdahlem sein Leben. Das Amtsgericht Bitburg sprach den angeklagten Berufskraftfahrer heute wegen "fahrlässiger Tötung" schuldig und verwarnte ihn mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro. Zudem muss er die Kosten des Verfahrens tragen und 800 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen.



Prozess dauert viereinhalb Jahre



Das Gericht sah es aber auch als erwiesen an, dass der damals 19-jährige Motorradfahrer die Fahrzeugkolonne von fünf Autos und zwei Lastwagen vor ihm "in einer unübersichtlichen Verkehrslage" überholen wollte und damit auch gegen das Straßenverkehrsgesetz verstoßen hat. "Das Überholmanöver war sehr riskant", sagte Richter Christian Scholz.



Demnach wurden auf beiden Seiten Fehler gemacht.



Die Nebenklage, welche die Eltern des im März 2012 Verstorbenen vertritt, ist mit dem Urteil des Amtsgerichts Bitburg sowie dem Verfahrensablauf aber nicht zufrieden. "Das Verfahren mit einer Dauer von 4,5 Jahren war eine einzige Katastrophe. Meine Mandanten hat man damit nervlich durch den Fleischwolf gedreht", sagte Rechtsanwalt Wolfgang Simon, der die Eltern des Verstorbenen vertritt. "Außerdem ist das Urteil mit einer Geldstrafe von nur 60 Tagessätzen ein Freibrief für jeden Berufskraftfahrer, beim Abbiegen nicht in den Rück- oder Seitenspiegel zu schauen", meinte Simon. Zudem habe das Gericht die Nebenklage nicht über Absprachen mit der Verteidigung sowie einen Ortstermin an der Unfallstelle informiert, sagt Simon.



Drei Sachverständige erstellen drei Gutachten



Der Prozess hatte unter anderem deshalb so lange gedauert, weil sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidigung und zu guter Letzt das Amtsgericht selbst ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben hatten. Zwei von drei Gutachten kamen zu dem Ergebnis, dass der Lastwagenfahrer den Motorradfahrer, der ihn von hinten-links überholen wollte, im Seitenspiegel hätte sehen müssen und deshalb den Abbiegevorgang hätte abbrechen müssen. So hätte eine Kollision vermieden werden können.

Auch der Motorradfahrer, so schreibt der dritte Gutachter, hätte den eingeschalteten Blinker und das Abbiegemanöver des Lastwagens wahrnehmen können, den Überholvorgang abbrechen und den Unfall demnach vermeiden können.



Der Berufskraftfahrer räumte heute, nach 4,5 Jahren, erstmals seinen Fehler ein und gestand, den damals 19-jährigen Motorradfahrer im Seitenspiegel seines Brummis übersehen zu haben, weil er nicht sorgfältig genug in den Seiten-Spiegel geblickt habe.



"Aber genau dieser Fehler, dass nicht sorgfältig genug in den Rück- oder Seitenspiegel geschaut wird, passiert täglich millionenfach im Straßenverkehr", sagte Richter Christian Scholz in seiner Urteilsbegründung. "In diesem Fall hat er einen tragischen Unfall zur Folge gehabt."

Doch den Lastwagenfahrer habe das lange Gerichtsverfahren von 4,5 Jahren sowie der tragische Unfall ebenfalls stark belastet, erklärte Scholz. Der Brummifahrer habe außerdem seinen Job gekündigt und sei zu einer anderen Spedition gewechselt, um nicht mehr täglich an der Unfallstelle vorbeifahren zu müssen. Da "dieser eine Fehler in einer einzelnen Situation im Straßenverkehr" das einzige Vergehen des Mannes sei, welches er sich bislang zuschulden habe kommen lassen, sei die Geldstrafe tat- und schuldangemessen, urteilte Scholz.



Die Staatsanwaltschaft sowie die Verteidigung erklärten Rechtsmittelverzicht. Auch die Nebenklage, so meint Rechtsanwalt Simon, werde wohl keine Berufung in dem Verfahren anstreben. "Die Fürsorgepflicht für meine Mandanten, lässt das wohl nicht zu", sagt Simon. Die Eltern des Verstorbenen hatten vor der Hauptverhandlung gesagt, dass sie sich endlich einen Abschluss des Verfahrens wünschen würden.