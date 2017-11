Tragischer Verkehrsunfall auf der L34 bei Kyllburg - Ein Toter und zwei Verletzte

Der Zweiradfahrer war nach Polizeiangaben aus Richtung B257 kommend auf der L34 nach Kyllburg unterwegs. Aus bis dato ungeklärter Ursache prallte das Zweirad mit voller Wucht frontal mit einem entgegenkommenden BMW Kombi zusammen.



Durch den heftigen Aufprall wurde das Zweirad zurückgeschleudert und blieb auf der Seite liegen. Der am Unfallort eintreffende Notarzt konnte dem Fahrer nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die beiden Insassen des Autos wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Die L34 blieb während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten gesperrt. An Auto und Zweirad entstand Totalschaden.



Im Einsatz waren neben der Feuerwehr ein Rettungswagen des DRK, der Notarzt aus Bitburg und die Polizei Bitburg.