Auf der Kreisstraße 39 zwischen Speicher und Orenhofen ist es am Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Transporter kam im dichten Nebel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.



Da man zunächst von einer eingeklemmten Person ausging, wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Jedoch konnte sich der Fahrer selbstständig befreien.



Während der Aufräumarbeiten kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Straße. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Speicher und Orenhofen, das DRK aus Speicher und die Polizei.