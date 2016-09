Wie die Polizei mitteilt, sind zwischen dem 13. und 14. September die Scheiben von vier Autos und einem Linienbus mit einem Luftgewehr beschossen worden. Auch die Eingangstür an der alten Hauptschule in Speicher weise Beschädigungen durch Schüsse einer Luftdruckwaffe auf. Die Tatzeit wird auf den 14. September nach 17 Uhr geschätzt.



Hinweise zu diesen Vorfällen bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, unter der Telefonnummer 06561 / 9685-0 .