Unbekannte zünden Kirchenbank in Bitburg an: Priester löscht das Feuer

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Bitburg) Nach Angaben der Polizei-Inspektion Bitburg sollen Unbekannte am Freitag, 3. März, eine Kirchenbank in der Kirche St. Peter in der Prälat-Benz-Straße in Brand gesetzt haben.