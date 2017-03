Unfall: Auto überschlägt sich in Fließem

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 14:20 Uhr in der Straße "Auf Klingelter". Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Autofahrerin in der Ortslage von der Straße ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Begrenzungsstein. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Die Frau konnte sich mit Hilfe der Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ortsdurchfahrt Fliesen wurde für den Verkehr gesperrt.



Im Einsatz war neben der Polizei Bitburg die Feuerwehren Fließem, Bitburg, Erdorf und Neidenbach. Sowie das DRK mit Notarzt.