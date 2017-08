Nach Informationen der Polizei am Unfallort habe ein Auto in Fahrtrichtung Speicher auf Höhe der Straße nach Beilingen rechts abbiegen wollen. Dabei habe offenbar ein überholender Motorradfahrer das Auto berührt. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte über eine Verkehrsinsel. Der Mann sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Einsatz waren neben Polizei und DRK der Rettungshubschrauber Christoph 10. Die Abzweigung nach Beilingen war zeitweilig gesperrt.