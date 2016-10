Untote und Monster spuken im Lagerhaus des Schreckens: Halloween-Veranstaltung der Air Base Spangdahlem in der Housing in Bitburg Freitag und Samstag

volksfreund.de/fotos

Das Lagerhaus in der amerikanischen Housing hat sich anlässlich des bevorstehenden Halloween-Festes in ein Gruselkabinett verwandelt. Enge, dunkle Gänge, Kunstblutspritzer an den Wänden, leichenblasse Gesichter. 450 Helfer aus den Reihen der Militärangehörigen und Zivilbeschäftigten des US-Luftwaffenstützpunktes Spangdahlem haben 20 Räume gruselig gestaltet. Der Flugplatz lädt in diesem Jahr zum 15. Mal ins "Haunted House" (Spukhaus) ein. In Bitburg geht das gruselige Vergnügen heute sowie am morgigen Samstag zwischen 17 Uhr und Mitternacht weiter. cmoDer Eintritt zur Kinder-Veranstaltung zwischen 17 und 18 Uhr kostet drei Euro. Ab 18 Uhr zahlen die Besucher fünf Euro. Der Erlös der Veranstaltung wird für wohltätige Zwecke gespendet. Der Einlass für die Besucher ist an allen Tagen ab 17 Uhr mit gültigem Personalausweis oder Reisepass und zu Fuß durch das Tor in der Mötscher Straße möglich. Das Mitbringen von größeren Taschen ist nicht erlaubt. Im Falle einer Verkleidung müssen die Besucher ihre Masken am Eingang abnehmen. Laut Organisatoren stehen den Besuchern kostenlose Parkplätze auf dem Gelände der Alten Kaserne nebenan zur Verfügung. Weitere Bilder finden Sie im Internet unter