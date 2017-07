Unwetter in Eifel und Hunsrück: Überflutete Keller, umgestürzte Bäume, Zeltlager in Traben-Trarbach geräumt

In der Eifel rund um Irrel (Bitburg- Prüm) stürzten mehrere Bäume auf die Straßen. Besonders betroffen war die B 257, sie musste kurzzeitig für den Verkehr voll gesperrt werden. Ein Jugendzeltlager in Ferschweiler (Bitburg- Prüm) wurde von der Feuerwehr evakuiert. Die mehr als 150 Jugendlichen kamen in einer Turnhalle unter.



Rund um Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach kam es ebenfalls zu zahlreichen Einsätzen wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller. Die Feuerwehr war von Mitternacht bis gegen 7 Uhr im Einsatz. Es gab zwar keine merklichen Schäden, so die Polizei, aber die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken, um Wasser aus Kellern abzupumpen und die Straßen von Geröll und Schlamm zu reinigen.



Bei Büdlicherbrück musste ein umgestürzter Baum von der Landstraße weggeräumt werden.



Etwas ruhiger war es im Bereich Wittlich: Hier gab es außer Fehlauslösungen von Alarmanlagen keine besonderen Vorkommnisse.



Das gleiche Bild in der Verbandsgemeinde Schweich und der Verbandsgemeinde Trier-Land. Hier waren die Feuerwehren ebenfalls stundenlang im Einsatz und damit beschäftigt Keller leer zu pumpen.



In Mertesdorf hoben sich die Gullis, Wasser strömte in große Mengen aus. Die Feuerwehr war im Einsatz um Schlamm und Geröll von der Straße zu beseitigen.



In Trier blieb es nach Auskunft der Feuerwehr in der Nacht ruhig.



In der gesamten Region stürzten Bäume um, die Straßenmeisterei war im Dauereinsatz, um diese zu entfernen. Bereits am heutigen Dienstag werden weitere, schwere Unwetter erwartet.