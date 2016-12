Der Radfahrer war gegen 6.50 Uhr am Mittwochmorgen auf der L 33 in Richtung Densborn unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Neuheilenbach stieß er laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 65-Jährigen Autofahrers zusammen. Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer blieb unverletzt.



Zur Klärung des Unfallhergangs werde ein Gutachten erstellt, teilt die Polizei mit. Wegen der noch andauernden Arbeiten des Gutachters war die L 33 zwischen Neustraßburg und der Abzweigung Neuheilenbach bis etwa 11 Uhr am Mittwochmorgen gesperrt.



Die Identität des Radfahrers ist laut Polizei noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.