Verhandlungen stocken: Mit dem Gesundheitszentrum in Neuerburg will es nicht recht vorangehen

Wenn die Neuerburger eins besonders gut können, dann, sich in Geduld zu üben. Darin haben sie reichlich Erfahrung sammeln können in den vergangenen zwei Jahren. Denn nach der Schließung ihres Krankenhauses im Oktober 2014 sollte an gleicher Stelle ein Gesundheitszentrum entstehen. Doch bis heute ist noch nicht viel passiert.Hans Jürgen Krämer, stellvertretender Verbunddirektor der Marienhauskliniken Eifel, hat sich in der jüngsten Stadtratssitzung zum Stand der Dinge geäußert. Doch viele Neuigkeiten hat er nicht mitgebracht.Seit April werden im Marienheim vom Caritasverband Westeifel junge Flüchtlinge betreut. In zwei Wohngemeinschaften leben dort derzeit sieben Jugendliche, die aus Krisengebieten nach Deutschland geflohen sind, und nun ohne ihre Eltern und ohne ihre Familien auskommen müssen. Im Marienheim werden sie von pädagogischen Mitarbeitern der Caritas betreut.Seit Sommer ist auch die zweite Etage fertiggestellt worden. Nach außen deutlich erkennbar durch die große Fluchttreppe, die aus Brandschutzgründen angebracht werden musste.

Seit Monaten im Gespräch

Extra

Im Haupthaus befindet sich nach wie vor die chirurgische Praxis von Ingvo Müller. Dort sollen sich weitere Praxen ansiedeln. Doch unterschriftsreif ist bislang noch kein Vertrag. "Wir sind seit Monaten im Gespräch mit zwei niedergelassenen Ärztinnen. Ende Januar wird bei einer Ärztin die Entscheidung fallen", sagt Krämer zuversichtlich. Parallel dazu würden weitere "Bau"-Gespräche geführt, um die Räume entsprechend herzurichten.Die Pflegepatienten der sogenannten Phase F (für Menschen, die im Koma liegen) sollen in den ersten Januarwochen vom Erdgeschoss in die erste Etage umgesiedelt werden. Bis dahin seien die Umbauten fertig, sagt Krämer.Als sicher gilt, dass zum 1. Januar kommenden Jahres ein Ergotherapeut, der auch Physiotherapie anbietet, mit seiner Praxis ins Gesundheitszentrum umsiedeln wird, sagt Krämer. Auch ein Apotheker ist eventuell an einem Umzug interessiert.Krämer bezeichnete die Verhandlungen als langwierig. "Ich möchte das mit einem Luftballon vergleichen. Man braucht viel Puste, bis man ihn das erste Mal gedehnt hat, danach geht es leichter. Wir sind im Moment noch am Pusten."Bewegung in die Sache könnte am 10. Januar kommen. Dann hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler Vertreter von Stadt, Kreis und Marienhaus ins Ministerium nach Mainz eingeladen.Günter Scheiding, Sprecher der SPD-Fraktion, ist enttäuscht: "Seit eineinhalb Jahren hören wir immer wieder, die Verträge wären unterschriftsreif. Passiert ist bisher aber nichts." Auch Lothar Fallis, Erster Beigeordneter, kann die Verzögerung nicht nachvollziehen: "Was wird denn konkret verhandelt? Wo klemmt denn der Schuh?"Doch darauf möchte Krämer nicht antworten. Da müsse man schon die Beteiligten selbst fragen, sagt er ausweichend. "Das Land als größter Geldgeber müsste doch Interesse daran haben, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen", sagt Fallis. Das wolle man auch am 10. Januar ansprechen, sagt Bürgermeisterin Anna Kling. Sie ist aber hoffnungsfroh, dass sich bis Ende Januar eine der beiden Ärztinnen für einen Umzug entscheiden wird.Eine von ihnen sagt auf TV-Anfrage: "Es gibt kein spezielles Problem. Da es aber um unsere Existenzen geht, sind die Verhandlungen sehr komplex. Es muss noch viel besprochen werden." snlieferte in der Sitzung ein Artikel, der in der ersten Ausgabe der CDU-Zeitung für den Eifelkreis Bitburg-Prüm erschienen ist. Darin wird behauptet, dass die Landesregierung für das Gesundheitszentrum zwar finanzielle Unterstützung zugesagt habe, diese Zusage aber bislang nicht eingehalten wurde. Dem widerspricht Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus Unternehmensgruppe: "Wir können nicht sagen, dass das Land seinen Zusagen nicht nachkommt. Wir finden es schade, wenn durch falsche Informationen solche Irritationen entstehen." Sandra Keßler, Pressereferentin beim Gesundheitsministerium, teilt mit: Es ist zutreffend, dass vom Land eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurde. Es konnten bisher 800 000 Euro im Rahmen einer ersten Teilförderung bewilligt werden." sn