Verkehrskonzept: Mit dem Nachtbus nach Trier und wieder zurück?

Extra

"Ich finde die Idee klasse", schreibt Viktoria Leis aus Bitburg in einer E-Mail an die TV-Redaktion. Auch sie wisse oft nicht, wie sie nachts von Trier nach Hause kommen soll, wenn der nächste Bus oder Zug erst wieder früh am Morgen fahre. Aber da es in Bitburg "ziemlich wenig Angebote für Jugendliche gibt, zieht es uns nach Trier. Der Nachtbus wäre super! Viele würden ihn nutzen", meint sie. Das würde auch Jessica Berner Egen, wie sie auf unserer Facebook-Seite schreibt, sofern "Preis und Fahrtdauer angemessen wären. Nach dem Feiern in Trier sollte die Strecke außerdem möglichst gerade verlaufen…"Dass ein Bus, der quer durch die Eifel unterwegs ist, immer geradeaus fährt, ist wohl eher nicht drin. Aber dass er fährt, und das auch nachts und am Wochenende: Die Chance darauf ist vielleicht gerade ein bisschen größer geworden.Mit einem Brief hatte sich die Junge Union Bitburg-Prüm an Joachim Streit gewandt: Die jugendpolitische Organisation fordert einen Nachtbus und damit eine Erweiterung des ÖPNV-Konzepts, das gerade erarbeitet wird (der TV berichtete). Jetzt hat sich der Landrat zurückgemeldet - mit positver Nachricht: Streit kündigt darin an, dass er eine Prüfung der Nachtbus-Idee anregen werde.Jan Herbst, Vorsitzender der JU, freut sich. Dies sei "eine Motivation, uns diesem Thema weiter intensiv zu widmen". Nicht nur durch Streits Brief, sondern auch durch einige positive Rückmeldungen von Bürgern "sehen wir uns bestärkt, an der Sache dranzubleiben". Auch aus der Südeifel kommt Unterstützung (siehe Extra).Der Eifelkreis hatte im Mai dem ÖPNV-Konzept zugestimmt, das vom Planungsbüro IGDB erarbeitet wird, beauftragt vom Land und den Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV RLP Nord), Verkehrsverbund Region Trier (VRT) und Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM). Umgesetzt werden soll es von 2019 an.Dann sollen weniger rentable Strecken mit rentablen verknüpft werden, Hauptlinien die großen Städte verbinden und kleinere Orte über Rufbusse angebunden werden. Wie Streit mitteilt, gehe nach derzeitigem Planungsstand die letzte Fahrt freitags und samstags von Prüm über Bitburg nach Trier um 20.33 Uhr und ab Bitburg um 23.32 Uhr. Die letzten Fahrten von Trier aus seien um 20.37 Uhr nach Prüm und um 0.37 Uhr nach Bitburg vorgesehen."Die Idee eines Nachtbusses ist gut", findet Streit, "um die Zahl der ‚Discounfälle’ zu vermindern." Deshalb wolle er veranlassen, dass die Idee geprüft werde - im Rahmen der weiteren Planungen für das neue Konzept und ebenso im Zuge der voraussichtlich ab 2017 anstehenden Fortschreibung des lokalen Nahverkehrsplans für den Eifelkreis.Jan Herbst wertet die Worte des Landrats als "einen Schritt in die richtige Richtung, aber eben nur einer von vielen". Man wolle weiter Kontakt suchen und die Sache vorantreiben. "Wir sehen unsere Arbeit noch nicht getan, denn das ist sie erst, wenn es einen Nachtbus gibt."Auch diemeldet sich zu Wort: Sie unterstütze die Forderung nach einem Nachtbus "zu 100 Prozent". Wie uns Vorsitzender Christian Mörsdorf schreibt, sehe man bei der Umsetzung zwei Hauptaufgaben: Es müsse zum einen Zubringerbusse zur Hauptroute (Prüm - Bitburg - Trier) und wieder zurück geben. Sonst nütze ein Nachtbus den Menschen aus Orten wie Neuerburg oder Irrel, Arzfeld oder Speicher gar nichts. Zum anderen: "Die Menschen in unserem Kreis, egal welchen Alters, haben sich bereits daran gewöhnt, dass es für sie am Wochenende zum Feiern in der Großstadt keinen anderen Weg gibt als mit dem Auto zu fahren", sagt Mörsdorf. Deshalb könne ein Nachtbus nur erfolgreich sein, wenn er auch aktiv beworben werde. Durch Werbung könne die Gewohnheit durchbrochen und ein Mehrwert geschaffen werden. Mösbach: "Ein solcher Nachtbus ist jedenfalls der beste und spannendste Teil eines ÖPNV Konzepts der letzten Jahre." eib