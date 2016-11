Vier Schwerverletzte nach Kollision in der Eifel

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bitburg wollte ein Autofahrer kurz vor 17 Uhr auf der L 7 aus Richtung Wiersdorf kommend nach links in Richtung Oberweiler auf die L 12 abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt einer aus dieser Richtung kommenden Autofahrerin missachtet. Beide Autos stießen zusammen. Die Autofahrerin und ihr sechsjähriges Kind wurden ebenso wie im anderen Wagen der Unfallverursacher und ein Beifahrer schwer verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Aufprall war so heftig, dass aus einem der Fahrzeuge der Motor mehrere Meter weit über die Kreuzung geschleudert wurde. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren, das DRK und die Polizei Bitburg sowie die Straßenmeisterei. j.e.