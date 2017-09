Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B 50

Nach Angaben der Polizei Bitburg war der Fahrer eines Kleinwagens auf der B 50 von Dudeldorf kommend in Richtung Bitburg unterwegs, als dieser aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Kleinwagen aus dem Kreis Alzey frontal zusammenstieß.



Eine Insassin dieses Fahrzeugs wurde bei dem Aufprall so schwer Verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 0 in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die weiteren drei Personen erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die B 50 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz war das DRK aus Bitburg und Speicher, der Notarzt Bitburg sowie die Feuerwehren aus Dudeldorf, Gondorf und Metterich.