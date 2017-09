Volksbank Eifel schließt 17 Filialen - Service soll besser werden

In Lissendorf, Hallschlag, Preist und Spangdahlem wird die Volksbank Eifel bis Ende des Jahres nicht mehr vertreten sein. Das haben die Vorstandsvorsitzenden Michael Simonis und Andreas Theis bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag verkündet.



Auch in Olzheim und Orenhofen werden die Filialen noch bis Dezember geschlossen, dort bleiben aber zumindest Geldautomaten erhalten.



Bis 2020 werden nach und nach außerdem die Filialen Biersdorf, Herforst, Birresborn (2018), Zemmer, Prüm Bahnhofstraße, Jünkerath, Dudeldorf (2019), Körperich, Gerolstein Stadt und Kyllburg (2020) geschlossen. An all diesen Orten wird es aber weiterhin einen Geldautomaten geben.



Aber nicht nur Schließungen haben Simonis und Theis verkündet. An mehreren Orten werden Servicepoints und VR-Eins-Banken eröffnet und so genannte VR-SISy-Kabinen integriert.



Mehr dazu, worum es sich bei diesen neuen Systemen handelt, demnächst hier auf volksfreund.de und in der morgigen gedruckten Ausgabe des Trierischen Volksfreundes.