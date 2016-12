Von besinnlich bis mörderisch: Neue Bücher aus oder über die Eifel

Bitburg. Was da vor Weihnachten so alles an Neuerscheinungen in der Lokalredaktion Bitburg ankommt, ist schon unglaublich. Ganz schön produktiv, die Eifeler Autoren, die Zugezogenen und Hiergebliebenen. Wir haben die Werke gesammelt und geben nachfolgend einen kleinen Überblick.Inge Retterath schreibt seit langem Reiseführer über die Region. Bei ihren Recherchen trifft sie auf viele Menschen - einige von ihnen erzählen ihr dabei nette Geschichten. Die schönsten und bewegendsten Erzählungen hat sie aufgeschrieben. Sie alle haben die Adventszeit zum Thema.So auch die von Weihnachten ohne Baum. Da wurden die Männer in den Wald geschickt, um einen Baum zu schlagen. Doch statt den weiten Weg zu gehen, haben sie vom Privatgrund des benachbarten Bauern den Baum gemopst. Doch der hatte sich dieses Mal vorbereitet und die schönsten Bäume mit Gülle besprüht. Als der Baum in der warmen Stube aufgetaut ist, war das Geschrei groß, denn der Baum stank bestialisch.Das Buch ist im Wartberg Verlag erschienen und kostet 11,90 Euro.In seinem Buch "für die besinnlichen Tage des Jahres" lässt Kabarettist Hubert vom Venn die Leser teilhaben an den letzten Vorbereitungen fürs Fest. Dabei sagen er und seine Frau unisono: "Dieses Jahr machen wir aber den ganzen Rummel nicht mehr mit." Und dann kommt doch alles anders. Zum Weihnachtseinkauf geht’s mit dem Auto nach Aachen - doch auch die anderen Eifeler hatten am frühen Montagmorgen die gleiche Idee. Kurzum: ein Riesenstau. Der Zettel mit den Dingen, die seine Frau so braucht, hat die Ausmaße des Alten Testaments und beim Adventskalender sind bereits Ende Oktober alle Türchen offen. Im Prinzip, stellt der Autor fest, ist in der Eifel immer Christ-abend. Und noch eine Frage, die uns alle jedes Jahr beschäftigt, wird von Hubert vom Venn ein für allemal geklärt. Nämlich die: Gibt es nun weiße Weihnachten - oder nicht? Dazu zitiert er folgende Bauernregel: "Regnet’s an St. Nikolaus, wird der Winter streng und graus."Das Buch ist im Rhein-Mosel-Verlag erschienen und kostet 9,90 Euro.Nein, dieser Titel gehört nicht zu einem Ratgeber für schöne Bepflanzung der Blumenbeete, sondern zum neuen Kinderkrimi von Sascha Gutzeit. Der Autor - Jahrgang 1972 - lebt mit seiner Familie in der Vulkaneifel. Er steht als Schauspieler, Sänger, Kabarettist, Entertainer und Vorleser auf der Bühne und absolviert jährlich über einhundert Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.In dem zweiten Band der Reihe erlebt die kleine Spinne Luise wieder allerhand seltsame Dinge. Dazu muss gesagt werden, dass Luise kein gewöhnliches Tier ist - oh nein, sie ist eine Detektivspinne. Immer wenn im großen Garten von Opa Hubert, in dem sie wohnt, seltsame Dinge geschehen, versucht sie, den Fall zu lösen.Dieses Buch ist wirklich richtig niedlich. So gibt es zum Beispiel einen Luise-Bastelbogen. Außerdem ist die Geschichte sehr liebevoll illustriert und der Autor arbeitet mit verschiedenen Schriften in verschiedenen Größen. Fast jede Seite bietet eine Überraschung. Oder es steht auch mal einfach da: nein, entschuldige. Auf dieser Buchseite tut sich noch nichts …Das fordert Kinder heraus, macht Spaß beim Lesen.Das Buch gibt es im Buchhandel (ISBN 978-3-00-053546-8) und kostet 7,50 Euro.Fragt sich Andreas J. Schulte, der diesem Thema in seinem neuen kriminellen Reiseführer nachgegangen ist. Der Journalist kombiniert in seinem Buch Krimis mit Freizeittipps aus der Vulkaneifel. Die Krimis spielen ebenfalls in der Eifel.Wobei ihm aufgefallen ist, dass der Eifelkrimi mit einer Stadt ganz besonders eng verbunden ist: Hillesheim. Sie habe sich die letzten Jahre zur heimlichen Krimihauptstadt entwickelt, schreibt der Autor. "Nirgendwo sonst in der Eifel gibt es eine so hohe Anzahl von Freizeitangeboten rund um den Krimi wie im sogenannten Hillesheimer Land." Man müsse aber nicht unbedingt Krimifan sein, um diese Region zu mögen.Es gibt auch viele andere Dinge zu entdecken. Und die hat der Autor ebenfalls ausführlich vorgestellt. Immer wenn reale Orte oder Feste beziehungsweise Veranstaltungen im Text vorkommen, hat er diese in gefetteter Schrift hervorgehoben. Anschließend stellt er die entsprechenden Freizeittipps noch mal ausführlich vor.Bei diesem etwas anderen Reiseführer kommen nicht nur Krimifans voll auf ihre Kosten.Das Buch ist im Gmeiner Verlag erschienen und kostet 9,99 Euro.Krimiautoren denken sich die perfidesten Morde aus und planen das perfekte Verbrechen. Doch können sie auch solche Fälle aufklären, an denen selbst BKA, FBI und Scotland Yard scheiterten?Der KBV-Verlag hat eine außergewöhnliche Anthologie herausgebracht: Zum ersten Mal nehmen sich dreiundzwanzig deutsche Krimautoren die ungelösten Rätsel der Kriminalgeschichte vor und präsentieren ihre ganz persönlichen Auflösungen.Neu aufgerollt wird in dem Buch ,,(Un)gelöst" etwa der geheimnisvolle Tod der Frankfurter Edelhure Rosemarie Nitribitt, der wohl zu den legendärsten ungelösten Kriminalfällen in Deutschland gehört.Eine Geschichte, die alle nötigen Zutaten für einen spektakulären Fall mitbringt: Es geht um Sex, Glamour, Geld, Prominente aus Politik, Adel und Gesellschaft und natürlich um einen ungeklärten Mord.Das Buch ist im KBV-Verlag erschienen und kostet 9,99 Euro. sn