Wer hat ihn gesehen? - Junger Mann aus Neuerburg wird vermisst

Foto: Privat

(Neuerburg) Der 27-jährige Neuerburger Jan Paul Klein ist am Freitag, 6. Oktober, verschwunden. Zuletzt gesehen wurde er gegen 11 Uhr, als er sein Zuhause in Neuerburg in einem grauen Hyuandai mit dem Kennzeichen „BIT-EK-36“ verließ. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit.