Willkommen in Bitchburg

Bitburg Manchmal reichen 520 mal 110 Millimeter, um ein Statement zu setzen. Das Nummernschild kann der Irokesenschnitt fürs Auto, das Schmetterlingstattoo fürs Heck, sein.



Nur 10,20 Euro kostet die Wunschkombination im Eifelkreis. Vergesst neongrüne Felgen und fetzige Spoiler. Hierzulande ist es viel günstiger und leichter, mit seinem Auto Aufmerksamkeit zu erregen.



Nur zwei Buchstaben sind dafür nötig: „CH“. In Kombination mit „Bit“ wird daraus „Bitch“. Auf Englisch bedeutet das so viel wie Hündin, so weit so jugendfrei. Je nach Kontext kann es aber auch Schlampe oder Prostituierte heißen.



313 Eifeler haben sich laut Angaben der Zulassungsstelle dazu entschieden, sich dieses Kürzel aufs Nummernschild zu pressen. Möglich, dass manch einer von ihnen nicht weiß, welches Wort er da spazieren fährt. Ebenso möglich, dass es im Bitburger Land besonders viele Christophs, Christianes, Christians und Chantals gibt. Aber in den meisten Fällen werden die Buchstaben wohl bewusst gewählt.



Was wollen uns die Besitzer also sagen? Naheliegend: Das Wort könnte eine Beleidigung sein. Nach dem Motto: Wer das liest, ist doof - oder eben eine Bitch.



Vielleicht meint der Fahrer sich aber auch selbst. So abwegig ist das gar nicht. Immerhin gab auch Popsternchen Britney Spears - die Älteren werden sich erinnern – 2015 zu Protokoll sie sei stolz, eine Bitch zu sein. Sie definiert den Begriff allerdings anders als die meisten: „Eine Bitch zu sein, bedeutet, dass ich für mich und meine Überzeugungen eintrete, und für diejenigen, die ich liebe.“ Na dann.



Das Bitburger Kennzeichen hat im Netz jedenfalls schon für einige Posts und Lacher gesorgt. Wer in der Google Bildersuche „Bitch Kennzeichen“ eingibt, landet jede Menge Treffer.



Ein anderes Nummernschild aus der Bierstadt ist nach Angaben der Zulassungsstelle allerdings noch beliebter: BIT-TE. 488 Fahrzeuge mit dieser Kombination seien registriert. Auch hier ist die Interpretation offen: Bitte nicht drängeln, bitte nicht zu dicht auffahren, bitte drück mal aufs Gas, bitte ein Bit?



Du hast ein ungewöhnliches Auto-Kennzeichen dann melde dich doch per E-Mail unter eifel@volksfreund.de