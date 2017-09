Zwei Autos kollidieren bei Mettendorf - Ein Verletzter - L3 eine Stunde gesperrt

Der Fahrer eines Audi A1 hat am Freitagnachmittag laut Polizei in einer Rechtskurve zwischen Mettendorf und Nusbaum die Kontrolle über sein Auto verloren.



Er geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Opel Corsa am Heck so heftig, dass das Hinterrad des Opels abgerissen wurde. Der Corsa drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und kam rückwärts zur Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen.



Die Fahrerin des Corsa blieb unverletzt. Der Fahrer des Audis wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Insgesamt zwanzig Feuerwehrleute sorgten für die Absicherung der Unfallstelle auf der L3, die für rund eine Stunde gesperrt werden musste.