Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf spiegelglatter Straße in Orenhofen

Foto: Agentur Siko

(Orenhofen) Am Samstagvormittag ist es in Orenhofen (Kreis Bitburg-Prüm) zu einem Autounfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Auf einer eisglatten Strecke zwischen der Speicherer Straße und dem Bermeshausener Weg war das Fahrzeug ins Schleudern geraten und landete auf der Seite liegend in einem Graben.