Zwei Wohnhäuser, zwei Firmen und ein Imbiss: Fünf Einbrüche über Weihnachten  Polizei sucht Zeugen

Wer die Erfahrung machen muss, dass ein Fremder gewaltsam in sein Zuhause eindringt und alles durchwühlt, ist in seinem Sicherheitsgefühl erschüttert – und zwar ganz unabhängig davon, was gestohlen wurde. Eine Erfahrung, die zwei Bitburger Familien machen, in deren Häuser über Weihnachten eingebrochen wurde.

Zwei Wohnungseinbrüche

In beiden Fällen – ein Haus im Plattenpesch, eins in der Mozartstraße hebelten die Täter jeweils die Terrassentür auf: im Plattenpesch in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember; in der Mozartstraße zwischen dem 21. und 26. Dezember.

Alles über Weihnachten

Für Wolfgang Zenner von der Polizei Bitburg ist der Tatzeitraum kein Zufall: „Über Weihnachten sind einige verreist, andere für einen Abend außer Haus, weil sie woanders eingeladen sind. Es ist dunkel, was tagsüber vielleicht noch einem aufmerksamen Nachbarn auffällt, bleibt jetzt leichter unbemerkt.“ In der Regel spionieren die Täter die Gegend vorher aus und wissen, wo ein Haus leersteht.

Ermittlungen am Anfang

Gestohlen wurden laut Zenner „Geld, keine großen Summen, und Schmuck.“ Ob die beiden Wohnungseinbrüche miteinander zusammenhängen, ist offen. Die Opfer hätten sich erst in den vergangenen Tagen gemeldet, man sei mit den Ermittlungen noch ganz am Anfang.

Und das Ganze für ein paar Euro

Und es gab noch mehr Einbruchsfälle über Weihnachten. In das Bürogebäude einer Firma auf dem Bitburger Flugplatz in der Straße Zur Startbahn wurde zwischen dem 23. und 26. Dezember über ein Terrassenfenster eingestiegen. Die Beute: ein Computer. In Mettendorf wurde vom 24. auf den 25. Dezember auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet ein Lagerraum aufgebrochen und zahlreiche Reifen, teilweise mit Felgen sowie mehrere Gartengeräte gestohlen. Und in einen Imbiss in der Bitburger Straße in Badem wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember eingedrungen und Bargeld gestohlen. „Eine geringe Menge“, sagt Zenner. Genau das zeigt: Eingebrochen wird inzwischen schon für ein paar Euro.

Das Jahr, in dem Einbrüche dramatisch gestiegen sind

In Bitburg gab es zuletzt 2014 eine große Serie von 14 Wohnungseinbrüchen in zwei Wochen. Es war das Jahr, in dem im Altkreis Bitburg die Zahl der Wohnungseinbrüche von einst durchschnittlich rund 30 im Jahr sich auf mehr als 60 verdoppelt hat. Und nicht nur hier. In genau dem Jahr schnellte die Zahl der Einbrüche in der ganzen Region Trier um 122 auf 705 Fälle derart drastisch in die Höhe, dass das Polizeipräsidium eine Sonderkommission einrichtete, die AG Banden. Die hat seither rund 70 mutmaßliche Einbrecher, überwiegend aus Ost- und Südosteuropa, festgenommen. Die Aufklärungsquote ist auf 22,4 Prozent gestiegen.

Bitte alle mithelfen

Ob auch die fünf Einbrüche über Weihnachten auf das Konto einer Bande gehen? Zenner sagt: „Das könnte sein, aber auch Einzeltäter sind denkbar. Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Hinweise an die Polizei Bitburg, Telefon 06561/9685-0.



Extra Das rät die Polizei

Achten Sie auf Fremde auf Nachbargrundstücken. Halten Sie in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber den Hauseingang geschlossen. Sorgen Sie dafür, dass Fenster, Türen sowie Garagen stets verschlossen sind. Wenn Sie länger verreisen, bitten Sie Nachbarn, den Briefkasten regelmäßig zu leeren. Informieren Sie bei Verdachtsfällen sofort die Polizei.

Das Präventionszentrum des Polizeipräsidiums Trier berät kostenlos zum Thema technische Sicherungsanlagen unter Telefon 0651/9779-1256. scho